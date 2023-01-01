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Mutazone

Mutazone

poki.com

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Mutazone, üzerinize gelen zombi, mutant ve diğer yaratıkların dalgalarına karşı hayatta kalmanız gereken bir aksiyon macera oyunudur. Farklı kıyafetler, saç stilleri, evcil hayvanlar ve silahlarla kişiselleştirebileceğiniz kendi hayatta kalanınızın kontrolünü elinize alın. Silahlarınız otomatik olarak ateşlendiğinden, bölgede dolaşıp, onların pençesinden kaçmaya çalışırken mümkün olduğu kadar çok canavara saldırmak size kalmış. Diğer rogue-lite ve rol yapma oyunlarında olduğu gibi, sayısız düşmanınızı biçerken yeşil balçık kazanacak ve seviye atlayacaksınız. Yeterince yapışkan madde topladığınızda, oyunu oynama şeklinizi değiştirecek rastgele bir gücün kilidini açarsınız. Sonuçları olacağından hangi güçlendirmeyi alacağınızı seçin. Kahramanınızın gelişimini stratejilendirin ve yalnızca gece boyunca size yardımcı olacak en iyi güçleri seçtiğinizden emin olun. İyileştirme, artırılmış saldırı gücü, genişletilmiş vuruş yarıçapı ve hatta güdümlü füzeler ve lazerler gibi heyecan verici silahlar gibi güçler var! Sürpriz ödüllerin kilidini açmak için sandıkları aldığınızdan emin olun! Mutazone'daki ölümsüz ordulara karşı hayatta kalabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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