Day of Meat: Radiation, kıyamet sonrası bir çorak arazide hayatta kalmayı konu alan boş bir kule savunma oyunudur. Gezegen bir kıyamet olayıyla yok edildikten sonra radyoaktif canavarlar ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Kendinizi ve üssünüzü size saldıran korkunç canavarların dalgalarından korumak sizin göreviniz. Üssünüz her düşmanı otomatik olarak vuracaktır, ancak sizin göreviniz ordular tarafından bunaltılmadan üssü verimli bir şekilde araştırmak ve geliştirmektir. Yeni silahlar, tesisler, mermiler, sağlık yenilenmesi, şaşırtıcı benzersiz güçler ve çok daha fazlasını keşfedin ve yükseltin! Laboratuvarda uyguladığınız yükseltmelerin kalıcı olmasına dikkat edin. Bu nedenle, gerçek zamanlı araştırma ile laboratuvar yükseltmeleri arasında iyi bir denge kurun ve gerektiğinde oyunu hızlandırdığınızdan emin olun. Kimin daha uzun süre hayatta kalabileceğini görmek için bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Ekranınızın altındaki bir yükseltmeye tıklayın veya dokunun. Düğme yeşilse, araştırmak için yeterli paranız var demektir. Kırmızıysa, biraz daha tasarruf etmeniz gerekir. Meat Günü, Lampogolovii tarafından yaratılmıştır. Diğer boşta atış oyunlarını Poki: Day of Meat'te oynayın! Day of Meat: Radiation'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Day of Meat: Radiation bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Day of Meat: Radiation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.