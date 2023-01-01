WebCatalog
Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Day of Meat: Radiation çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Day of Meat: Radiation, kıyamet sonrası bir çorak arazide hayatta kalmayı konu alan boş bir kule savunma oyunudur. Gezegen bir kıyamet olayıyla yok edildikten sonra radyoaktif canavarlar ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Kendinizi ve üssünüzü size saldıran korkunç canavarların dalgalarından korumak sizin göreviniz. Üssünüz her düşmanı otomatik olarak vuracaktır, ancak sizin göreviniz ordular tarafından bunaltılmadan üssü verimli bir şekilde araştırmak ve geliştirmektir. Yeni silahlar, tesisler, mermiler, sağlık yenilenmesi, şaşırtıcı benzersiz güçler ve çok daha fazlasını keşfedin ve yükseltin! Laboratuvarda uyguladığınız yükseltmelerin kalıcı olmasına dikkat edin. Bu nedenle, gerçek zamanlı araştırma ile laboratuvar yükseltmeleri arasında iyi bir denge kurun ve gerektiğinde oyunu hızlandırdığınızdan emin olun. Kimin daha uzun süre hayatta kalabileceğini görmek için bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Ekranınızın altındaki bir yükseltmeye tıklayın veya dokunun. Düğme yeşilse, araştırmak için yeterli paranız var demektir. Kırmızıysa, biraz daha tasarruf etmeniz gerekir. Meat Günü, Lampogolovii tarafından yaratılmıştır. Diğer boşta atış oyunlarını Poki: Day of Meat'te oynayın! Day of Meat: Radiation'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Day of Meat: Radiation bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Day of Meat: Radiation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Day of Meat

Day of Meat

poki.com

Day of Meat: Castle

Day of Meat: Castle

poki.com

Idle Breakout

Idle Breakout

poki.com

Idle Miner

Idle Miner

poki.com

State of Survival: The Zombie Apocalypse

State of Survival: The Zombie Apocalypse

now.gg

Monster Mash

Monster Mash

poki.com

Mutazone

Mutazone

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Idle Gang

Idle Gang

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Mad Day

Mad Day

poki.com

Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası