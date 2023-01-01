WebCatalog
Day of Meat

Day of Meat

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Day of Meat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Day of Meat, Lampogolovii tarafından oluşturulan boşta kalan bir kule savunma oyunudur. Gizemli bir kuyruklu yıldız az önce gezegene çarptı ve tesadüfen kana susamış canavarlar ortaya çıkmaya başladı. O halde silahlarınızı toplayın ve size saldıran korkunç canavarların dalgalarından kendinizi korumaya hazırlanın. Siz savunmayı yönetirken kahramanımız atışla ilgilenecek. Yeni silahlar, tesisler, mermiler, sağlık yenilenmesi, şaşırtıcı benzersiz güçler ve çok daha fazlasını keşfedin ve yükseltin! Laboratuvarda uyguladığınız yükseltmelerin kalıcı olmasına dikkat edin. Profesyonel ipucu: Oyunu hızlandırmak için sol üstteki düğmeyi kullanabilirsiniz! Dünyanın sana ihtiyacı var, bu yüzden araştırmaya ve temizlemeye hazır olun! Araştırmak için ekranınızın alt kısmındaki bir yükseltmeye tıklayın veya dokunun. Düğme yeşilse, araştırmak için yeterli paranız var demektir. Kırmızıysa, biraz daha tasarruf etmeniz gerekir. Oyun sizin için çekim yapacak. Day of Meat, Lampogolovii tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Day of Meat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

poki.com

Day of Meat: Castle

Day of Meat: Castle

poki.com

Zomcraft.io

Zomcraft.io

zomcraft.io

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Mad Day

Mad Day

poki.com

Mutazone

Mutazone

poki.com

Space Major Miner

Space Major Miner

poki.com

Slay.one

Slay.one

slay.one

ShootZ

ShootZ

poki.com

Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası