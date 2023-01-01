Day of Meat, Lampogolovii tarafından oluşturulan boşta kalan bir kule savunma oyunudur. Gizemli bir kuyruklu yıldız az önce gezegene çarptı ve tesadüfen kana susamış canavarlar ortaya çıkmaya başladı. O halde silahlarınızı toplayın ve size saldıran korkunç canavarların dalgalarından kendinizi korumaya hazırlanın. Siz savunmayı yönetirken kahramanımız atışla ilgilenecek. Yeni silahlar, tesisler, mermiler, sağlık yenilenmesi, şaşırtıcı benzersiz güçler ve çok daha fazlasını keşfedin ve yükseltin! Laboratuvarda uyguladığınız yükseltmelerin kalıcı olmasına dikkat edin. Profesyonel ipucu: Oyunu hızlandırmak için sol üstteki düğmeyi kullanabilirsiniz! Dünyanın sana ihtiyacı var, bu yüzden araştırmaya ve temizlemeye hazır olun! Araştırmak için ekranınızın alt kısmındaki bir yükseltmeye tıklayın veya dokunun. Düğme yeşilse, araştırmak için yeterli paranız var demektir. Kırmızıysa, biraz daha tasarruf etmeniz gerekir. Oyun sizin için çekim yapacak. Day of Meat, Lampogolovii tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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