Cursed Treasure Level Pack

Lanetli Hazine yeni bir seviye paketiyle geri döndü! Lanetli Hazine Seviye Paketi, kötü bir derebeyi olarak oynadığınız bir kule savunma oyunudur. 15'e kadar yeni seviyede, muhteşem yükseltilebilir kuleler, yeni beceriler ve yıkıcı büyülerle mücevherlerinizi kahraman dalgalarından koruyun! "Harika" puanlar almak ve birçok yeni yeteneğin kilidini açmak için seviyeleri tekrar oynayın! Bir kule savunma oyununda, düşman dalgaları kalenize saldırmaya gelir. Kalenizi ve hazinelerinizi korumak için özel yeteneklere sahip kuleler inşa etmelisiniz. Hangi kuleleri inşa etmek istediğinizi ve onları nereye yerleştirmek istediğinizi seçmek için farenizi kullanın. Cursed Treasure Seviye Paketi, Iriysoft tarafından oluşturuldu ve Cursed Treasure serisinin yeni bölümüdür.

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