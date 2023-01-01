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Tower Defense: Fish Attack

Tower Defense: Fish Attack

poki.com

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İstilacı deniz canlılarını öldürün! Kule Savunması: Balık Saldırısı sizi tuhaf bir savaşın ortasında bırakıyor. Kalenizi korumak için canlı ve mekanik kuleler inşa edebilirsiniz. 20 savaş boyunca balıkların bölgenize girmesini engellemelisiniz!

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