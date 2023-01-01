Deeeep.io'da deniz canlılarını avlayın! Bir balık olarak su altı macerasına başlayacaksınız. Yeterince yemek yedikten sonra yengece dönüşebilirsiniz. Daha sonra kalamar olmak için daha küçük balıkları yiyin. Köpekbalığı okyanustaki en ölümcül yaratıktır!

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