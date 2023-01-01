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Oceanar.io

Oceanar.io

oceanar.io

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Büyük balıklarla okyanusta yüzün! Bu çok oyunculu oyunda kraliçenizi korumalısınız. Hasar görmüş balıkları sağlıklarına kavuşturmak için besleyebilirsiniz. Daha küçük yaratıkları birleştirerek daha büyük yaratıklar yaratın ve Oceanar.io'da ölümcül denizanalarından uzak durun!

Web Sitesi: oceanar.io

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