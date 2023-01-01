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Galactic Empire

Galactic Empire

poki.com

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Galaktik İmparatorluk, savaş gemileriniz düşmanları uzak tutmak için çalışırken, size para kazandıracak galaksiler arası madencilik gemilerini satın almanız gereken artımlı bir birleştirme oyunudur! Onlar asteroitleri mayınlarken filonuzu korumak için birleşin, aynı zamanda yükseltmelerinizi ve gemilerinizi en güçlü durumda tutmak için gözünüzü açık tutun! Gerçekten sonsuzluğa ve ötesine gidebilmek için daha iyi çarpanlarla daha da fazla kazanmak için bir süre sonra filonuzu satmayı unutmayın! Filoya liderlik etmek için gerekenlere sahip misiniz? Güçlenmek için yükseltmelere tıklamak için fareyi kullanın!Galaktik İmparatorluk, Jeff Ramos tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!Galactic Empire'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsinizGalactic Empire, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir

Web Sitesi: poki.com

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