Spaceship Merge, Mizadev tarafından oluşturulan bir birleştirme oyunudur. Gremlin gemisiyle birleşme yolculuğunuza başlayın ve daha büyük ve daha iyi gemilere giden yolu birleştirin! Yenisinin kilidini açmak için aynı uzay gemilerinden ikisini birleştirin. Yükseltme fabrikasında sürecinizi hızlandırmak için birden fazla seçenek vardır. Ayrıca gemileri daha hızlı üretmek için bazı manuel işler yapabilir, bonuslara göz atabilir veya dükkanda bazı sandıklar açabilirsiniz. Uzay gemisi koleksiyonunuzu tamamlayabilir misiniz? Aynı gemilere tıklayıp birbirlerinin üzerine sürüklemek için farenizi kullanın. Uzay Gemisi Birleştirme Leon Nuredini tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spaceship Merge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.