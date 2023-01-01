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Merge Tycoon

Merge Tycoon

poki.com

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Merge Tycoon, Zonda Creative Studio tarafından oluşturulan boşta bir oyundur. Bu oyunda boş bir arazinin sahibisiniz ve onu geliştirmekle görevlendiriliyorsunuz. Basit bir arsa ile başlayın ve bu arsayı her zaman hayalini kurduğunuz şık ve gelecek vaat eden şehre dönüştürün. Evleri birleştirerek daha büyük ve daha iyi evlerin kilidini açarsınız. Ne derler bilirsiniz: Hayat size bir ev verdiğinde, onu başka bir evle birleştirin! Daha büyük bir ev oluşturmak için aynı evlerden ikisini bir araya getirin. Merge Tycoon, Zonda Creative Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka eğlenceli oyunlar da var: Infinite 8, Crane-Madness ve Barbershop Inc..

Web Sitesi: poki.com

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