Stick Merge, TinyDobbins tarafından oluşturulan sıradan bir aksiyon ve birleştirme oyunudur. Amacınız çeşitli silah türlerini birleştirerek daha güçlü silahlar oluşturmak ve bunları atış poligonunda hareket eden çöp adamların üzerinde kullanmaktır. Cephaneliğinizi hazırlayın, tabancanızı yükseltin, tüm güçlendirmeleri keşfedin ve şehirdeki en iyi nişancı olun. Stick Merge'de ne kadar güçlü olabilirsiniz? Öğrenmek için etrafta dolaşın! Silahları seçin ve taşıyın - Farenin sol tuşuna tıklayın ve sürükleyin Düşmanları vur - Fare imlecini sürükleyin ve hareket ettirin Çubuk Birleştirme TinyDobbins tarafından oluşturuldu. Diğer birleştirme oyunlarını Poki'de oynayın: Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers ve PartyToons.

Web Sitesi: poki.com

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