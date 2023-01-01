Stick Veterans, çöp adamlar olarak hızlı tempolu ölüm maçları oynadığınız çevrimiçi bir aksiyon nişancı oyunudur. Muhteşem oyun topluluğu tarafından hazırlanan devasa 3D ve 2D harita koleksiyonunda, kaotik savaşlarda gerçek oyuncuları vurma ve parçalamanın gerçek zamanlı aksiyonunu deneyimleyin. Herkes İçin Ücretsiz, Takım Ölüm Maçı ve Bayrağı Ele Geçirme gibi heyecan verici oyun modlarını keşfedin. 2D veya 3D oynayın, kendi haritalarınızı oluşturun, özelleştirilebilir oyun kurallarını keşfedin, botlara karşı pratik yapın ve bu heyecan verici 3D nişancı oyununda diğer birçok sürprizi keşfedin! Ayakta kalan son Sopa Kıdemlisi olacak kadar deneyimli misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşları Ateş - Sol fare tıklaması Silahları değiştir - Sayısal tuşlar veya fare tekerleği POV'yi değiştir - Sağ fare tıklaması Yeniden doğma - Sol fare tıklaması veya Boşluk çubuğu El bombası atma - F Duraklatma - ESCS Skor Tablosu - TABS Stick Veterans Junkbytes tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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