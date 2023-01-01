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Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

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Blockpost Legacy, çeşitli oyun modları ve çok sayıda silah içeren 3D çok oyunculu kübik atış oyunudur. Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only ve Team Deathmatch gibi eğlenceli oyunlarda gerçek çevrimiçi oyunculara karşı gerçek zamanlı silahlı çatışmanın heyecanını yaşayın. Üstelik Enfeksiyon (Zombi) ve Kürek savaşı gibi eğlenceli modları bile oynayabilirsiniz. Görevleri tamamlamak ve daha fazla deneyim ve güçlendirme kazanmak için görevler menüsünü kontrol edin. Bu aksiyon dolu silah deneyiminde ne kadar çok maç oynarsanız o kadar seviye atlar ve daha iyi olursunuz! Seviye atladıkça karakterinizi özelleştirebilir, kasaları açabilir, benzersiz görünümlerin kilidini açabilir ve mevcut cephaneliğinizi geliştirebileceksiniz. Çeşitli yakın dövüş silahları, hafif makineli tüfekler, pompalı tüfekler, patlayıcılar, otomatik ve yarı otomatik tüfekler, keskin nişancılar ve çok daha fazlasını içeren eksiksiz bir cephaneliği keşfedin. Arkadaşlarınızı takımınıza davet etmeyi ve gücünüzü katlamayı unutmayın! Hareket - WASD veya Ok tuşları Ateş - Sol fare tuşu Nişan al - Sağ fare tuşu Atlama - Boşluk çubuğu Silah değiştir - Sayısal tuşlar Blokaj, Skullcap Studios tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: BlockpostBlockpost Legacy'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Blockpost Legacy bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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