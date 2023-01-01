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Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

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Krunker.io, çeşitli silahlarla rakiplerinize karşı savaşmanız gereken pikselli bir 3D çevrimiçi çok oyunculu web oyunudur. Bunu birinci şahıs nişancı (FPS) olarak oynuyorsunuz ve birden fazla oyun moduna katılabilirsiniz: Herkese açık oyunda tepenin kralı olun veya takım ölüm maçında kazanmak için takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın. Bu oyun modlarının yanı sıra özel oyun modlarına da katılabilirsiniz. Ajan, koşucu, avcı ve daha fazlası gibi farklı sınıflar arasından seçim yapın. Her sınıf farklı görünümler ve silahlarla birlikte gelir. Silahlar, saldırı tüfeklerinden keskin nişancılara, pompalı tüfeklere, tabancalara ve hatta roketatarlara kadar değişebilir! Kurnker.io'da varsayılan haritaların yanı sıra topluluk tarafından oluşturulan haritaları da oynayabilirsiniz. Krunker.io hızlı tempolu ve Counter-Strike'a benzer bir duyguya sahip. K/D oranınızı, galibiyetlerinizi, puanlarınızı takip edin ve ne kadar rekabetçi olduğunuzu gösterin. Puanlarınızı geçmek için Poki'de arkadaşlarınıza meydan okuyun. Krunker.io'yu PC'nizde, tabletinizde ve cep telefonunuzda indirmeden oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: krunker.io

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