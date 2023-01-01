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Paint Strike

Paint Strike

poki.com

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Paint Strike, Mosu Games tarafından yapılan bir arcade atış oyunudur. Boya tabancanızı kullanın ve araziyi vurarak mümkün olduğu kadar takımınızın boya rengine boyayın! Ayrıca birkaç saniyeliğine düşmanları yok etmek için onları vurabilirsiniz! Tüm oyunlarınızı kazanabilecek misiniz?Move - WASDShoot - Mouse clickPaint Strike, Mosu Games tarafından oluşturuldu. Poki'ye ücretsiz olarak hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden Paint Strike'ı tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paint Strike ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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