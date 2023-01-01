Craftomation, Luden IO tarafından yapılmış bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda öğeleri ve unsurları birleştirerek yenilerini oluşturabilirsiniz. Bir robot yapana kadar seviyeleri birleştirin. Daha sonra kutularla gösterilen işlevleri kullanarak robotu seviyeyi sizin için bitirecek şekilde programlayabileceksiniz. Tüm seviyeleri bitirebilecek misiniz? Fare tıklaması - öğeleri birleştirmek veya robotCraftomation'ı programlamak için sürükleyip bırakın, Luden IO tarafından oluşturuldu. Craftomation'u Poki'ye ücretsiz olarak hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Craftomation 1 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.