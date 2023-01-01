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Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Craftomation, Luden IO tarafından yapılmış bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda öğeleri ve unsurları birleştirerek yenilerini oluşturabilirsiniz. Bir robot yapana kadar seviyeleri birleştirin. Daha sonra kutularla gösterilen işlevleri kullanarak robotu seviyeyi sizin için bitirecek şekilde programlayabileceksiniz. Tüm seviyeleri bitirebilecek misiniz? Fare tıklaması - öğeleri birleştirmek veya robotCraftomation'ı programlamak için sürükleyip bırakın, Luden IO tarafından oluşturuldu. Craftomation'u Poki'ye ücretsiz olarak hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Craftomation 1 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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