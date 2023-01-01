Mimelet, Neutronized tarafından yapılan bir platform oyunudur. Mimelet adlı, güçlerle dönüşebilen bir karakteri kontrol ediyorsunuz! Güçlerini çalmak ve yol boyunca karşınıza çıkan engelleri aşmak için düşmanların üstüne atlayın. Mimelet, basit ve eğlenceli bir oyun mekaniği ve zorlu bulmacalar içeren sağlıklı bir platform macera oyunudur. Tüm seviyeleri çözebilecek misiniz? Hareket - Ok tuşları Düşmanların üzerinden atlayarak güç kazanın Mimelet, Neutronized tarafından oluşturuldu. Mimelet'i Poki'ye ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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