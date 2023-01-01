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Eugene's Life

Eugene's Life

poki.com

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Eugene's Life, Gametornado tarafından oluşturulan bir platform oyunudur. Kendinizi renkli bir hamuru dünyasına bırakın! Sen dünyayı kurtarmakla görevlendirilmiş bir kil karakterisin. Tehlikeli engelleri aşmak için kendinizi şişirin, zıplayın, sıkıştırın ve zıplayın. Son bayrağa ulaşmak için basit ama zorlu bulmacaları çözmek için beyninizi kullanın. Bu oyunda çeşitli aletler, makineler, mekanizmalar, dişli kutuları, yaylar, kaldıraçlar ve çok daha fazlası var. Bu destansı elastik maceraya hazır mısınız? Hareket - A/D veya Sol/Sağ oklar Şişirme - W veya Yukarı ok Alçalma - S veya Aşağı ok Eugene'nin Hayatı Gametornado tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Short Life, Short Life 2, Short Ride, Rio Rex, Parkour Jump, Lucky Life, Death Chase, Bow Mania ve Jelly Cat

Web Sitesi: poki.com

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