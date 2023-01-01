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Parkour Jump

Parkour Jump

poki.com

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Parkour Jump, hit oyun Short Life'ın yaratıcısı Gametornado tarafından geliştirilen nihai parkur oyunudur! Parkour Jump'ta, etrafınızdaki kanlı engellerden kaçarken, seviyeden seviyeye atlayacak, gittikçe zorlaşan atlamalar, taklalar ve akrobasi hareketleri gerçekleştireceksiniz. Tarayıcınızda Poki'deki Parkour Jump oyununu ücretsiz oynayın ve harika vakit geçirin! Parkur oyunları hayranları her seviyenin hedefini tamamlayarak harika vakit geçirecek ve bu sayede yükseltmeler, beceriler ve daha fazlası için harcayabileceğiniz para kazanabileceksiniz. Benzersiz takla oyunu becerilerinizi göstermek için yeni parkur atlama karakterlerinin ve özelleştirmelerinin kilidini açın!

Web Sitesi: poki.com

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