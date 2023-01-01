Jump Around

Jumparound'ta dünyanın dönüşünü zıplayan ayaklarınızın altında kontrol edersiniz! Dünyanın dört bir yanına atlayın, tüm paraları ve özel eşyaları toplayın ve seviyeyi bitirirken uzun bir atlama rekoru kırın. Tüm yolu dolaşırken suya, sivri uçlara ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Gittikçe daha yükseğe zıplamak ve engellerden kaçınmak için atlamalarınızı ustaca blokların üzerine yapın. En iyi atlama ustası olmak için tüm karakterlerin kilidini açın ve her seviyeyi tamamlayın. Uzay - ilerleyin Jumparound, Picky Package, Piranh.io ve Tap Roller gibi oyunlarla tanınan Kiemura tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

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