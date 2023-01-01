WebCatalog
Jump Around

Jump Around

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jump Around çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jumparound'ta dünyanın dönüşünü zıplayan ayaklarınızın altında kontrol edersiniz! Dünyanın dört bir yanına atlayın, tüm paraları ve özel eşyaları toplayın ve seviyeyi bitirirken uzun bir atlama rekoru kırın. Tüm yolu dolaşırken suya, sivri uçlara ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Gittikçe daha yükseğe zıplamak ve engellerden kaçınmak için atlamalarınızı ustaca blokların üzerine yapın. En iyi atlama ustası olmak için tüm karakterlerin kilidini açın ve her seviyeyi tamamlayın. Uzay - ilerleyin Jumparound, Picky Package, Piranh.io ve Tap Roller gibi oyunlarla tanınan Kiemura tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jump Around ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Picky Package

Picky Package

poki.com

Parkour Jump

Parkour Jump

poki.com

Jungle Roller

Jungle Roller

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Ballon FRVR

Ballon FRVR

balloon.frvr.com

Wall Jumper

Wall Jumper

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Narcissus

Narcissus

poki.com

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

Tube Jumpers

Tube Jumpers

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası