Up Together'da amacınız en üst seviyeye atlamak! En sevdiğiniz meyve veya sebzeyi seçin, güzel bir isim seçin ve bir parkur macerasına çıkın. Hız artışı kazanmak ve daha uzağa atlamak için mavi blokların üzerine basın, ancak kırmızı bloklardan kaçının! Ne kadar yükselirseniz liderlik tablosundaki yeriniz o kadar iyi olur, bu yüzden mümkün olduğu kadar uzağa gitmeye çalışın. Ve gözlerinizi dört açın, ortalıkta saklanan bazı sırlar olabilir... Up Together'ın zirvesine çıkacak parkur beceriniz var mı?

Web Sitesi: poki.com

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