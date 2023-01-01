Sausage Flip, pörtlek gözlerle bir sosisin etrafında fırlatmanın eşsiz zorluğunu deneyimleyeceğiniz bir arcade oyunudur. Nişan almak için parmağınızı veya farenizi geriye doğru sürükleyerek ve sosisleri vurmak için bırakarak oynuyorsunuz. Ancak uyaralım; oyun göründüğü kadar basit değil. Roket arabaları, yumuşak bloklar, dönen mekanizmalar ve çok daha fazlası gibi şaşırtıcı ama çoğunlukla tehlikeli nesnelerle dolu olan platformdan düşmeden bitiş çizgisine ulaşmanız gerekiyor! Oynamaya devam ettikçe sosisinize dilediğiniz gibi şekil vermenizi sağlayacak pek çok harika görünümün ve kostümün kilidini açacaksınız. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve herkese kimin en iyi (sıcak) köpek olduğunu göstermeyi unutmayın! Nişan almak için parmağınızı veya farenizi geriye doğru sürükleyin, ateş etmek için bırakın. Sausage Flip, Madbox tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka efsane beceri oyunları da var: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants ve Zen Blocks. Poki'de Sausage Flip'i ücretsiz oynayabilirsiniz. Sausage Flip, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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