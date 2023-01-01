Blumgi Rocket, engellerle dolu renkli seviyelerde roket hızında bir araba kullandığınız bir platform oyunudur. Tepelerden yukarıya, yokuşlardan aşağı, tünellerden, dağlardan ve çok daha fazlasından tam hızda çıkın! Roketlerinizi ateşlerken harika yavaş çekim animasyonunun heyecanını yaşayın. Roket düğmesini ne kadar uzun süre basılı tutarsanız o kadar güçlü bir şekilde itilirsiniz. Havadayken seviyeyi daha hızlı bitirmek ve hayranlarınızı etkilemek için gösteriler yapın. Oyunda ilerleyerek ve her seviyeyi bitirerek yeni araç görünümlerinin kilidini açın. Blumgi Rocket'ı ne kadar çabuk bitirebilir ve bu oyunda ustalaşabilirsiniz? Drive - W/S veya Yukarı/Aşağı ok tuşlarıRocket - Space barDrive - ARocket - DBlumgi Rocket, Blumgi tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Blumgi Rocket'ı Poki.Yes üzerinden masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak ücretsiz olarak indirme ve kurulum yapmadan oynayabilirsiniz. Blumgi Rocket'te yeni görünümlerin ve renkli yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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