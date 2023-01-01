WebCatalog
Blumgi Rocket

Blumgi Rocket

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blumgi Rocket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Blumgi Rocket, engellerle dolu renkli seviyelerde roket hızında bir araba kullandığınız bir platform oyunudur. Tepelerden yukarıya, yokuşlardan aşağı, tünellerden, dağlardan ve çok daha fazlasından tam hızda çıkın! Roketlerinizi ateşlerken harika yavaş çekim animasyonunun heyecanını yaşayın. Roket düğmesini ne kadar uzun süre basılı tutarsanız o kadar güçlü bir şekilde itilirsiniz. Havadayken seviyeyi daha hızlı bitirmek ve hayranlarınızı etkilemek için gösteriler yapın. Oyunda ilerleyerek ve her seviyeyi bitirerek yeni araç görünümlerinin kilidini açın. Blumgi Rocket'ı ne kadar çabuk bitirebilir ve bu oyunda ustalaşabilirsiniz? Drive - W/S veya Yukarı/Aşağı ok tuşlarıRocket - Space barDrive - ARocket - DBlumgi Rocket, Blumgi tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Blumgi Rocket'ı Poki.Yes üzerinden masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak ücretsiz olarak indirme ve kurulum yapmadan oynayabilirsiniz. Blumgi Rocket'te yeni görünümlerin ve renkli yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blumgi Rocket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Hills of Steel

Hills of Steel

poki.com

Swingo

Swingo

poki.com

Rocket Road

Rocket Road

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Moto Maniac 2

Moto Maniac 2

poki.com

Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

Rocket Soccer Derby

Rocket Soccer Derby

poki.com

Offroader V5

Offroader V5

poki.com

Color Car

Color Car

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Noob Drive

Noob Drive

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası