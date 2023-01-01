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Drive Mad

Drive Mad

poki.com

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Drive Mad, engellerle dolu bir parkurda araba sürdüğünüz bir araba oyunudur. Amacınız bitiş çizgisine tek parça halinde ulaşmaktır. Arabanızın takla atmaması için hızınızı dengelemelisiniz. Zevk alacağınız birçok heyecan verici ve yaratıcı gösteri ve engel olduğundan, bu göründüğünden daha zordur. Drive Mad'de her seviyeyi bitirmek için gerekenlere sahip misiniz? İleriye yön ver - W, D, X, Yukarı ok, Sağ ok, Fare tıklaması Geriye doğru yön ver - S, A, Z, Aşağı ok, Sol okDrive Mad, Martin Magni tarafından yaratılmıştır . Diğer arcade oyunlarını Poki: Speed ​​King'de oynayın. Drive Mad'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Drive Mad, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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