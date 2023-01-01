Freeway Fury 2, Serius Games tarafından yaratılmış, arabadan atlamalı bir arcade oyunudur. Bu aksiyon dolu devam oyununda puan kazanmak için hızlı sürmeli, karşıdan gelen trafiği karıştırmalı, diğer arabalara çarpmalı ve arabaların arasından atlamalısınız. Gösterileri şık bir şekilde gerçekleştirmek ve kazancınızı ikiye katlamak için zincirler oluşturabilirsiniz. Arabanıza çok fazla zarar vermemeye dikkat edin yoksa patlamada ölürsünüz. Sınırlı sayıda canınız var, bu yüzden bu kaotik beton ormanda dikkatli olun. Freeway Fury 2'yi havaya uçmadan bitirebilir misiniz? Yönlendirme - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Nitro - W veya Yukarı ok tuşu Tavana çık - S veya Aşağı ok tuşu Başka bir arabaya atla - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları ( Çatıdayken)Yeni arabaya binin - S veya Aşağı ok tuşu (Başka bir arabaya atladıktan sonra)Freeway Fury 2, Serius Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Freeway Fury, G-Switch, G-Switch 2 ve G-Switch 3

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