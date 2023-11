TinyTownRacing, yoğun trafikte diğer arabalara çarpmamaya çalıştığınız 3 boyutlu bir sürüş oyunudur. Haritadaki tüm engellerden kaçınmak için arabanızı sola ve sağa yönlendirin. Arabanızı benzersiz, parlak yeni görünümlerle geliştirmek ve özelleştirmek için etrafa dağılmış altın paraları toplayın. Arabayı sürdükçe hızlanacaksınız, bu yüzden bu oyun reflekslerinizi test edecek! TinyTownRacing'e kaza yapmadan ne kadar süre devam edebilirsiniz? Oyundaki her görünümün kilidini açabilir misiniz? Sola git - A veya Sol ok tuşu Sağa git - D veya Sağ ok tuşuTinyTownRacing, Hindistan merkezli bir oyun geliştiricisi olan VKrishna tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TinyTownRacing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.