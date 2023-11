Freeway Fury 3, Serius Games tarafından oluşturulan bir aksiyon arcade oyunudur. Heyecan verici araba atlamalı klasiğin üçüncü devamında, yolunuz boyunca otobanı kasıp kavurun! Hızlı sürün, karşıdan gelen trafiği şaşırtın, diğer arabalara çarpın ve puan toplamak için arabaların arasında atlayın. Puanlarınızı en üst düzeye çıkarmak için akrobasi hareketleri ve zincirleme akrobasi hareketleri gerçekleştirin. Bindiğiniz araca çok fazla hasar verirseniz bir canınızı ve sonunda oyunu kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bu kaotik beton ormanda sık sık araba değiştirmeniz ve dikkatli olmanız gerekiyor. Devam edin ve bu patlayıcı araba oyununu deneyin ve Freeway Fury 3'te ne kadar ileri gidebileceğinizi görün! Yönlendir - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Nitro - W veya Yukarı ok tuşu Çatıya çık - S veya Aşağı ok tuşu Başka birine atla araba - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları (Çatıdayken)Yeni arabaya binin - S veya Aşağı ok tuşu (Başka bir arabaya atladıktan sonra)Freeway Fury 3, Serius Games tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Freeway Fury, Freeway Fury 2, G-Switch, G-Switch 2 ve G-Switch 3.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Freeway Fury 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.