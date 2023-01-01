G-Switch 3, yer çekimine meydan okuyan bir beceri oyunudur ve Serius Games'in G-Switch serisinin üçüncü oyunudur. Oyunda Multiplayer modunda 7'ye kadar arkadaşınızla oynayabilir veya Campaign ve Endless modlarıyla oyunu tek başınıza oynayabilirsiniz. Duvarlar, zeminler ve tavanlar arasında geçiş yapın ve ölümcül tuzaklardan kurtulmaya çalışın! Gereken özelliklere sahip olup olmadığınızı öğrenmek için G-Switch 3'ü ücretsiz oynayın. Orada öylece durmayın - G-Switch 3 çevrimiçi mücadelesine katılın ve çevrenizde ustalaşın! Sol fare düğmesi / herhangi bir klavye tuşu - SwitchG-Switch 3, Portekiz'de çalışan Serius Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda G-Switch ve G-Switch 2'nin de yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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