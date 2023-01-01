WebCatalog
G-Switch

G-Switch

poki.com

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Yarışı kazanmak için yer çekimini kontrol eden bir deha olun! G-Switch yer çekiminin yönünü değiştirmenizi sağlar. Koşarken tehlikeden kaçınmak için kendinizi ters çevirebilirsiniz. Tek başına modda kontrol noktalarına girin veya fütüristik bir sprint turnuvasında diğer 5 oyuncuyla yarışın! Yaratıcı hakkında: G-Switch, G-Switch 2 ve G-Switch 3'ün yaratıcısı Serius Games tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, G-Switch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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