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G-Switch 2

G-Switch 2

poki.com

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G-Switch 2'de ilerlemeye devam etmek için yer çekimini çevirin! Bu fütüristik devam oyunu, aynı cihazda diğer 7 oyuncuya karşı rekabet etmenize olanak tanır. Göreviniz herkesten daha uzağa koşmak, takla atmak ve sıçramaktır. Yer çekiminin yönünü değiştirmeye devam edin! Yaratıcı hakkında: G-Switch 2, G-Switch ve G-Switch 3'ün yaratıcısı Serius Games tarafından yaratılmıştır.

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