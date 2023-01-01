Nihai su kayağı yarışmasında suyun üstünde kalın! Bu macera oyunu aynı cihazda bir, iki veya üç arkadaşınıza karşı oynamanıza olanak tanır. Tube Jumper'larda dalgalardan, köpekbalıklarından ve sudaki diğer tehlikelerden kaçınmak için yukarı doğru zıplamanız gerekir!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tube Jumpers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.