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Tube Jumpers

Tube Jumpers

poki.com

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Nihai su kayağı yarışmasında suyun üstünde kalın! Bu macera oyunu aynı cihazda bir, iki veya üç arkadaşınıza karşı oynamanıza olanak tanır. Tube Jumper'larda dalgalardan, köpekbalıklarından ve sudaki diğer tehlikelerden kaçınmak için yukarı doğru zıplamanız gerekir!

Web Sitesi: poki.com

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