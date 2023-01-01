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Ping Pong Chaos

Ping Pong Chaos

poki.com

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Ping Pong Chaos, New Eich Games tarafından oluşturulan çevrimiçi bir pinpon oyunudur. Spor sahalarında, barlarda ve dağlarda topa vurmak için zıplayarak pinpon oynayın. Ekstra eğlence için farklı döndürme modlarını ve topları deneyin. Turnuva modunda bilgisayara veya bir arkadaşınıza karşı oynayın. Ping Pong Chaos, Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout ve Tube Jumpers'ın yaratıcıları New Eich Games tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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