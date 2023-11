House of Hazards, NewEichGames tarafından oluşturulan eğlenceli bir beceri oyunudur. House of Hazards'da rakiplerinizin gerçek zamanlı olarak adımlarınızı izlediği ve sizi yenmek için tuzaklar kurduğu bir daire içinde çeşitli görevleri tamamlamak için yarışıyorsunuz. Tüm hedeflerinizi tamamlamak ve turu kazanmak için düşen lambalar ve sallanan dolaplar gibi engellerden kaçının. Benzer şekilde kendi tuzaklarınızı doğru zamanda etkinleştirerek rakiplerinizin görevlerini tamamlamasını önleyin. Bir sonraki turun kurallarını öğrenmek için her turun sonunda çarkıfeleğe dikkat edin. Tehlikeli derecede güzel bir zamana hazır mısın? House of Hazards o kadar bağımlılık yapıyor ki bir uyarıyla birlikte gelmeli! Oyuncu 1 Oyuncu 2 House of Hazards, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NewEichGames tarafından yaratıldı. Ayrıca Poki'de Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers ve Ping Pong Chaos oyunlarını da oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

