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Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

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Rooftop Snipers 2, New Eich Games tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen çevrimiçi bir atış oyunudur. Amaç, çatıda kalabilmek için keskin nişancı becerilerinizi göstermektir. Rooftop Snipers 2 iki oyuncuyla oynanabilir. Ayrıca nihai eşleşme için oyun alanınızı da özelleştirebilirsiniz. Destansı savaşlarınızda savaşmak için daha fazla karakterin kilidini açın ve önce rakibinizi çatıdan vurup vuramayacağınızı görün. W - Zıpla E - Ateş Et Zıplarım O - Vur Rooftop Snipers 2, orijinal Rooftop Snipers, Getaway Shootout, Tube Jumpers ve Ping Pong Chaos oyunlarının yaratıcıları New Eich Games tarafından yaratılmıştır. ABD merkezlidirler.

Web Sitesi: poki.com

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