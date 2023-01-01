Bu çevrimiçi çok oyunculu atış oyunu Toon Off'ta bir araya gelin! Bu, rakibinizin bayrağını ele geçirmek için başkalarıyla takım oluşturabileceğiniz, Poki'de bloklu minecraft benzeri bir oyundur. Gerçekten kolayca erişilebilir olduğundan, ringde rakiplerinizi yenmek için silahlarınızı ve cephanenizi alın. Kontroller: WASD - Fareyi Hareket Ettir - Kamerayı hareket ettir Sağ tıklama - Çekim Alanı - Zıpla

Web Sitesi: poki.com

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