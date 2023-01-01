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Burnout Drift: Seaport Max

Burnout Drift: Seaport Max

poki.com

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Sürüklenen çılgınlık, Burnout Drift serisinin üçüncü bölümüyle geri dönüyor. Bu sefer, atlatmak, atlamak ve sürüklenmek için konteynırlar, gemiler, vinçler ve diğer engellerle dolu geniş bir limana taşınıyoruz! Arabanızı tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin ve ardından drift yapmaya başlayın. Daha fazla yükseltme için puan ve nakit kazanmak amacıyla mümkün olduğu kadar çok harika drift yapın. Kontroller: WASD veya ok tuşları - Sürüş Boşluk çubuğu - El freni C - Kamera görünümünü değiştir

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