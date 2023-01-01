Yıl 4025 ve dünyayı ölümsüzlerden yalnızca yumurta robotları kurtarabilir! Ekipmanınızı alın ve sizi yok etmeye çalışan zombi dalgalarıyla savaşmaya hazırlanın. Silahları alın ve yol boyunca yumurta robot arkadaşlarınızı kurtarın! Kontroller: W - Zıpla A - Sola taşı D - Sağa hareket et E - Silah kullan R - Yeniden yükle F - El bombası fırlat Q - Silahları değiştir Sol fare düğmesi - Ateş etmek için tıklayın Yaratıcı hakkında: Eggbot vs Zombies, Eggy Games tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Eggy's Big Adventure'ın da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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