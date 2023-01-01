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Fortz

Fortz

poki.com

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Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero ve daha fazlasının yaratıcısından, rakibinizin üssünü yok etmeyle ilgili iki oyunculu oyun Fortz geliyor. Düşmanınızı alt etmek için taretinizi, zekanızı ve çeşitli tuhaf silahları kullanın! Maksimum eğlence için aynı bilgisayarda ikinci bir oyuncuyla Fortz'u ücretsiz oynayın. Bu Fortz çevrimiçi sürümü, özel katliam için tam özellikli bir seviye düzenleyicinin yanı sıra sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizi yok etmeniz için önceden hazırlanmış bir dizi seviye sunar! Skoru belirlemenin zamanı geldi; bir arkadaşınızla aranızdaki herhangi bir tartışmaya son vermek için Poki'de Fortz oynayın! Kontroller: Oyuncu 1: W, A, D - Hareket et (zemin) W, S - Nişan al (kule) D - Ateş et S - Bloğu yerleştir (zemin) Oyuncu 2: Yukarı, sol, sağ ok tuşları - Hareket (zemin) Yukarı, aşağı ok tuşları - Nişan al (taret) Sol ok tuşu - Ateş et Aşağı ok tuşu - Bloğu yerleştir (toprak) Ipuçları ve Püf noktaları: - Kulenizi düzenli olarak yeniden yüklemeyi unutmayın; boşsa ateş etmez! - Daha ilginç blok düzenlemeleri için seviye seçme özelliğine göz atın. Yaratıcı hakkında: Fortz, İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Colin Lane Games tarafından sizlere sunulmaktadır. Colin Lane, Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom ve Golf Zero gibi hit oyunların da yaratıcısı olan tek kişilik bir geliştirme ekibidir.

Web Sitesi: poki.com

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