Sniper vs Dinosaurs, dinozorları vurmak için keskin nişancı tüfeği kullanmanıza olanak tanıyan bir 3D atış oyunudur. Çatıya gizlice girip haritada dolaşan devasa canavarları ortadan kaldırmanın eğlencesini yaşayın. Ayrıca etrafta dolaşabilir ve oyununuzu geliştirmek, silahlarınızı yükseltmek ve yeni Cutie'ler işe almak için harcayabileceğiniz öğeleri toplayabilirsiniz. Cuties'i Cute Army veya A Cat Story gibi diğer oyunlardan tanıyor olabilirsiniz. Her dinozorun şapkasını vurarak onu vurun, böylece en iyi nişanı aldığınızı kanıtlayabilirsiniz! Dino Park, Garip Mağaralar ve Büyük Şehir'deki her alanı keşfettiğinizden emin olun. En eşsiz keskin nişancı oyununa hazır mısın? Bu dinozorlar değil! İmlecinizi kullanarak nişan alın ve ateş etmek için farenin sol tuşuna basın. Yakınlaştır - Sağ fare tıklamasıAtla - Boşluk çubuğu (çift atlamak için iki kez basın) Sniper vs Dinosaurs, Cute Army tarafından yaratılmıştır. Poki: A Cat Story ve Cute-Army'deki diğer sevimli oyunlarını da oynayın. Sniper vs Dinosaurs'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Sniper vs Dinosaurs'u bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sniper vs Dinosaurs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.