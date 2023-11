Lethal Sniper 3D: Army Soldier, amacınızın keskin nişancı hedeflerinizi tamamlamak olduğu bir nişancı oyunudur. Tüfeğinizi kullanın, nefeslerinizin titrekliğine dikkat edin ve sinsice düşmanlarınıza nişan alın. Mühimmat israf etmemeye dikkat edin! İmleci Kilitle/Kilidi Aç - L Nişan Al/Vur - LMBÖlümcül Keskin Nişancı 3D: Ordu Askeri, PaperBunker s.r.o. tarafından yaratılmıştır. The Pillar ve Goat vs Zombies'in yaratıcıları onlar. Her ikisine de Poki'de bir şans verin!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lethal Sniper 3D: Army Soldier ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.