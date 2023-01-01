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Kart Wars

Kart Wars

poki.com

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Bu IO yarış/aksiyon oyununda kartınıza atlayın ve takımınızın üssünü kurtarmak için yola çıkın! İster ormanda ister vahada olun, kartınızla etrafta dolaşın ve rotanızda kalmanız için düşmanlara ateş edin. Bu eğlence dolu çok oyunculu arenada en çok bayrağı çalan veya daha fazla düşmanı vuran takım kazanır. Kontroller W/A/S/D - Fareyi Yönlendir - Ateş etmek için tıkla Ara Çubuğu - Jump Shift - Turbo

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