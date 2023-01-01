WebCatalog
Super Shopper

Super Shopper

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Super Shopper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Merhaba Süper Alışverişçi! Alışveriş listenizdeki ürünleri toplamak için alışveriş sepetinizi markette yarıştırın. Yiyeceklerinizi zamanında bitirmek için koridorlar arasında gezinin ve promosyon standlarından kaçın. Bu hızlı tempolu bakkal oyununun sonsuz modunda tüm seviyeleri tamamlayın veya sepetinizi doldurmaya çalışın! Kontroller: W/A/S/D - Yönlendirme Vites - Fren Boşluk tuşu - Zıpla

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Super Shopper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

poki.com

Westoon

Westoon

poki.com

Freeway Fury

Freeway Fury

poki.com

Freeway Fury 2

Freeway Fury 2

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Drive Mad

Drive Mad

poki.com

Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

Shift to Drift

Shift to Drift

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

Toy Car Simulator

Toy Car Simulator

poki.com

2 Player City Racing

2 Player City Racing

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası