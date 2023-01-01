Super Shopper

Merhaba Süper Alışverişçi! Alışveriş listenizdeki ürünleri toplamak için alışveriş sepetinizi markette yarıştırın. Yiyeceklerinizi zamanında bitirmek için koridorlar arasında gezinin ve promosyon standlarından kaçın. Bu hızlı tempolu bakkal oyununun sonsuz modunda tüm seviyeleri tamamlayın veya sepetinizi doldurmaya çalışın! Kontroller: W/A/S/D - Yönlendirme Vites - Fren Boşluk tuşu - Zıpla

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