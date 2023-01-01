Bullet League

Bulletleague IO, tüm düşmanlarınızı öldürmeniz gereken yeni bir platform IO oyunudur. Fortnite'ta olduğu gibi engeller ve bloklar inşa etmek için çeşitli silahlar alın ve taşları toplayın! Rakiplerinizi cennete fırlatın!Kontroller:Hareket - A/S/DJump - SpaceNişan/Ateş - Fare/TıklamaSilah değiştirme - 1,2,3,4,5

Web Sitesi: poki.com

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