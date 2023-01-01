WebCatalog
Bullet League

Bullet League

poki.com

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Bulletleague IO, tüm düşmanlarınızı öldürmeniz gereken yeni bir platform IO oyunudur. Fortnite'ta olduğu gibi engeller ve bloklar inşa etmek için çeşitli silahlar alın ve taşları toplayın! Rakiplerinizi cennete fırlatın!Kontroller:Hareket - A/S/DJump - SpaceNişan/Ateş - Fare/TıklamaSilah değiştirme - 1,2,3,4,5

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