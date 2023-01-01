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Ferge.io

Ferge.io

ferge.io

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Ferge.io, popüler .io oyun türünde çevrimiçi bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Rakiplerinizi yenin; para topla; kozmetik ürünleri ve silah görünümleri satın alın; Liderlik tablosunda bir numara olun. Karakter şapkaları kazanın. Yeni silahlar donatın. Daha fazla hasar verin. Arkadaşlarınızla veya gerçek zamanlı çevrimiçi oyunculara karşı oynayın.

Web Sitesi: ferge.io

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