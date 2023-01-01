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Territorial.io

Territorial.io

territorial.io

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Territorial.io - Fetih Sanatı Botlara ve diğer insanlara karşı çevrimiçi oynayın! Bölgeleri fethedin ve diğer ulusları mağlup edin. Aynı anda 500'den fazla oyuncuyla oynayın. İyi bir strateji bulun ve skor tablosunda 1 numara olun.

Web Sitesi: territorial.io

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