Funny Shooter 2, cephaneliğinizdeki çok çeşitli silahları kullanarak ürkütücü ve komik görünümlü düşmanları vurduğunuz bir 3D FPS (birinci şahıs nişancı) oyunudur. Düşmanlar aşamalar halinde ortaya çıkacak ve hemen hemen her seviyede yeni bir düşman, bir patron, yükseltmeler veya silahlar olsun, yeni ve heyecan verici bir şey tanıtılacak. Her türden çılgın silahlara, tüfeklere, RPG'lere, el bombası fırlatıcılarına, tabancalara, bazukalara, keskin nişancılara, pompalı tüfeklere ve hatta bunları özelleştirmek için görünümlere erişebilirsiniz! İlerlemenizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak ekstra para kazanmak için başarıları ve zorlukları tamamladığınızdan emin olun. Sağlık, para mıknatısı ve el bombası etkisi gibi becerilerinizi yükseltmeyi unutmayın. Şimdi Funny Shooter 2'yi oynayın ve oyundaki her boss'u yenebileceğinizi bize gösterin! Funny Shooter 2, GoGoMan tarafından yaratılmıştır. Diğer aksiyon oyunlarını Poki'de oynayın: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2'yi Poki'de oynamak ücretsizdir.Funny Shooter 2 bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

