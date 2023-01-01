WebCatalog
Defly.io

Defly.io

defly.io

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Helikopterinizi uçurun ve düşmanlara ateş edin. Kendinizi korumak ve mümkün olduğunca fazla bölgeyi fethetmek için duvarlar inşa edin. Seviye atlamak için alanları doldurun, uçağınızı ve binalarınızı yükseltin. Harika süper güçler kullanın ve düşmanlarınızı yenmek ve bu harika IO oyununu kazanmak için takım kurun!

Web Sitesi: defly.io

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