Harika çevrimiçi IO oyunu - Bir helikopter uçurun, destansı ve yoğun savaşlarda tam yıkım için ateş etmeye devam edin. Özel yeteneklerinizle yükseltin, gelişin ve zafere ulaşın!

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