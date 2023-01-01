EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io - eski adıyla FlyOrDie - büyümeye potansiyeli olan ufacık bir sinek olarak başladığınız çok oyunculu bir hayatta kalma oyunudur! Daha büyük ve daha güçlü bir hayvana dönüşmek için ihtiyacınız olan yiyeceği arayın. Doğal düşmanlarınızdan uzak durun, çünkü tüm evrimlerin yırtıcıları vardır, birinin atıştırmalık haline gelmemek için kaçınmanız gerekir. Her geliştiğinizde özel yeteneğinizi kontrol ettiğinizden emin olun, zor durumlarda size yardımcı olabilirler! Karakterinizi kontrol etmek ve büyüyüp bir sonraki türe dönüşmek için yemeniz gereken şeyleri yemek için farenizi veya ok tuşlarını kullanın. Ekranın üstünde gelişmek için yiyebileceğiniz şeylerin görüntüleri var. EvoWorld io - eski adıyla FlyOrDie, Pixel Voice tarafından yaratılmıştı.

Web Sitesi: poki.com

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