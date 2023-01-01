EvoWorld.io, daha önce FlyOrDie.io olarak bilinen çok oyunculu bir hayatta kalma oyunudur. Küçük bir sinek olarak başlıyorsunuz ve daha fazla yemek yedikçe seviye atlıyorsunuz. Siz geliştikçe diğer oyuncular da diyetinizin bir parçası haline gelir. Her seviye yeni bir özel yetenek ve daha fazla yiyecekle birlikte gelir. Seçim basit; Uçacaksın ya da Öleceksin!

Web Sitesi: evoworld.io

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